صندوق النقد يوافق على صرف 1.25 مليار دولار من القرض لمصر

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA مصر: فرض حظر التجوال على بعض المناطق في سيناء

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأفرج عن دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وقال الوزير لرويترز اليوم عبر الهاتف "سيتم تحويل الأموال إلى حسابنا في صندوق النقد ثم تحول بعد ذلك إلى مصر في أقرب وقت".

وعادة ما يتم تحويل دفعات صندوق النقد في غضون يومين أو ثلاثة أيام بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على الصرف.

تنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.