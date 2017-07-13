مصادر: تهديدات إرهابية تلغي كافة الأنشطة الكنسية في مصر

وأضافت المصادر في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أن الأب بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، أبلغ الكنائس بقرار البابا تواضروس الثاني، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، بمنع رحلات الكنائس أو الأنشطة أيا كانت حتى نهاية الشهر الجاري، سواء داخل القاهرة أو خارجها حفاظا على أرواح المسيحيين.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب هجوم شنه إرهابيون تابعون لتنظيم "داعش" على أقباط كانوا في طريقهم إلى دير بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في مايو/أيار، وأسفر الهجوم عن مقتل 29 شخصا.