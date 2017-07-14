أمريكا: روسيا مستعدة لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في سوريا

وقال مكجورك إن الولايات المتحدة "سعيدة جدا" بالتقدم الجاري منذ سرى يوم الأحد وقف لإطلاق النار رتبته مع روسيا والأردن.

وأضاف للصحفيين "أكد الروس جديتهم البالغة إزاء هذا الأمر واستعدادهم لنشر أفراد على الأرض للمساعدة في المراقبة… هم لا يريدون أن ينتهك النظام وقف إطلاق النار".

وروسيا هي الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد وساعدت قوتها الجوية في إحداث تقدم على المعارضة المسلحة على مدى العام الأخير.

© REUTERS/ GONZALO FUENTES ترامب: نعمل من أجل اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة أخرى في سوريا

وأعلن "اتفاق عدم التصعيد" في جنوب غرب سوريا بعد اجتماع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألمانيا يوم الجمعة الماضي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في باريس، أمس الخميس، إن العمل جار للتفاوض على وقف إطلاق النار في منطقة ثانية في سوريا.

كما أجاب مكجورك على سؤال حول تصريحات ترامب فقال "أعتقد أن الرئيس يشير إلى نقاش بناء جدا أجراه مع الروس فيما يتعلق بالبناء انطلاقا من هذا الاتفاق الذي يخص الجنوب الغربي".

وقال إن الولايات المتحدة أجرت "مناقشات عسكرية بناءة جدا… مع الروس بشأن ترتيبات عدم النزاع" في الأسابيع الأخيرة وإنها حريصة على بحث إمكانية وقف إطلاق النار في مناطق أخرى. ومضى قائلا إن مناقشات مكثفة جرت بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن للاتفاق على خط اتصال تفصيلي كأساس لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا وإن الدول الثلاث تفكر الآن في المكان الذي يمكن نشر المراقبين فيه، بحسب "رويترز".

وقال "ذلك النقاش جار وآمل في أن يصل لنقاط محددة الأسبوع القادم أو نحو ذلك".