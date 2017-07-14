الإمارات: متجهون لقطيعة ستطول مع قطر

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور القرقاش أنه يرى أزمة قطر، وبعد الصخب المصاحب، تتجه إلى مرحلة "النار الهادئة"، وأضاف "نحن ندرك يوما بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره".

أرى أزمة قطر،وبعد الصخب المصاحب،تتجه إلى مرحلة "النار الهادئة" ونحن ندرك يوما بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017

وأضاف قراقاش "متجهون إلى قطيعة ستطول، هو ملخص الشواهد التي أمامنا، وكما تصرخ قطر بالقرار السيادي فالدول الأربع المقاطعة للإرهاب تُمارس إجراءتها السيادية".

متجهون إلى قطيعة ستطول،هو ملخص الشواهد التي أمامنا، وكما تصرخ قطر بالقرار السيادي فالدول الأربع المقاطعة للإرهاب تُمارس إجراءتها السيادية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017

وتابع قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "نحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف حسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره، ولعله الأصوب في ظل إختلاف النهج وإنعدام الثقة".

نحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف حسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره،ولعله الأصوب في ظل إختلاف النهج وإنعدام الثقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017

وأشار قرقاش إلى أن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهاتها بعيد، وبالتالي فإنه وفِي ظل ذلك لن يتغير شيء و "علينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات".

الحقيقة أننا بعيدين كل البعد عن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهها، وفِي ظل ذلك لن يتغير شيء وعلينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017

وأكد أنه للدول الأربع المقاطعة كل الحق في حماية نفسها وإغلاق حدودها وحماية إستقرارها، وإجراءاتها في هذا السياق مستمرة وستتعزز،حقها أن تعزل التآمر عنها.