اليمن: معارك وغارات ليلية لطيران التحالف العربي

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ "سبوتنيك" بأن قوات الرئيس هادي نفذت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين شرق مديرية المتون بمحافظة الجوف بهدف استعادة السيطرة على جبل العنبرة في سلسلة جبال حام الاستراتيجية.

وأضاف المصدر، أن قتلى وجرحى سقطوا في المواجهات التي لا تزال مستمرة وتدور رحاها في محيط جبل العنبرة والتباب المحيطة به، والتي ساند طيران التحالف فيها الجيش اليمني بتنفيذ 7 غارات على مواقع للحوثيين في حام.

وفي تطور جديد، عقب سيطرة الحوثيين على مواقع عسكرية في منطقة سدبا المطلة على مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، قصف الحوثيون بصواريخ الكاتيوشا مواقع لقوات الرئيس هادي في المديرية، ما أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف العسكريين.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH الكوليرا في اليمن أكبر الأزمات في العالم... والمجاعة تطال 17 مليون شخص

وفي سياق الموضوع ، تشهد منطقة مزوية في مديرية المتون، ومنطقة وقز في مديرية المصلوب، مواجهات بين الطرفين، كما يتواصل القصف المدفعي المتبادل في محيط معسكر السلان الذي تتمركز فيه قوات الجيش اليمني.

إلى ذلك تجددت المواجهات بين الحوثيين وقوات الرئيس هادي شرق صنعاء.

وقال المصدر، إن قوات الرئيس هادي شنت هجوماً على مواقع الحوثيين باتجاه مناطق المجاوحة وبران وجبل يام في مديرية نهم، بغرض السيطرة على مواقع في جبل يام الاستراتيجي الذي يطل على قريتي ضبوعة والحرشفة، وذلك عقب وصول تعزيزات عسكرية للجيش اليمني في فرضة نهم قادمة من مأرب ضمت 15 عربة ومدرعة وآلية.

ووفقاً للمصدر، فإن المواجهات لا تزال مستمرة وتشهد تبادلا للقصف المدفعي، في ظل تحليق لطيران التحالف في سماء المديرية.

كما قصف طيران التحالف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بـ17 غارة توزعت على مديرية كتاف بـ13 غارة، وغارتين على مديرية شدا، فيما تعرضت مديرية الظاهر لغارتين.