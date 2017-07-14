المعارضة القطرية: أمير قطر أعطى كامل الصلاحيات لتركيا للتجسس على شعبه

وغرد الهيل على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا "تم منح القوات التركيه صلاحية الولوج الى نظام قمر سهيل سات الخبيث للتجسس على شعب قطر بحجة الاستخدامات العسكريه".

تم منح القوات التركيه صلاحية الولوج الى نظام قمر سهيل سات الخبيث للتجسس على شعب #قطر بحجة الاستخدامات العسكريه 3️⃣ — خالد الهيل (@khalidalhaill) July 14, 2017

كما غرد موضحا عن خطة الجيش التركي في قطر، حيث قال "تتوزع القوات التركيه في قطر في كتيبة الدروع قرب الحرس الاميري وكتيبة حمد الاليه في الشمال وفي النخش قرب السعوديه ورأس بوعبود للبحريه".

تتوزع القوات التركيه في #قطر في كتيبة الدروع قرب الحرس الاميري وكتيبة حمد الاليه في الشمال وفي النخش قرب السعوديه ورأس بوعبود للبحريه 1️⃣ — خالد الهيل (@khalidalhaill) July 14, 2017

واستطرد قوله "تم غمس القوات التركيه وتسلمهم مهام القياده في كتائب جيش قطر وتوزيعهم حسب التخصص مثل كتيبة هندسه الميدان ومجموعه متفجرات الجيش فالدروع".

تم غمس القوات التركيه وتسلمهم مهام القياده في كتائب جيش قطر وتوزيعهم حسب التخصص مثل كتيبة هندسه الميدان ومجموعه متفجرات الجيش فالدروع 2️⃣ — خالد الهيل (@khalidalhaill) July 14, 2017

وأضاف "تم إسناد مهام الاشراف على الجيش للاتراك لحماية النظام من تحركات شعب قطر والامريكان وحماية قصورهم وتم ابعاد الحرس الاميري عن بعض المهام".

تم إسناد مهام الاشراف على الجيش للاتراك لحماية النظام من تحركات شعب #قطر والامريكان وحماية قصورهم وتم ابعاد الحرس الاميري عن بعض المهام4️⃣ — خالد الهيل (@khalidalhaill) July 14, 2017

​وتعتبر دول خليجية أن تركيا تؤيد قطر في خلافها مع أربع دول عربية على رأسها السعودية، وتطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في قائمة "المطالب" التي أرسلتها إلى قطر، بإغلاق القاعدة العسكرية التركية التي تبنيها في قطر ووقف التعاون العسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.