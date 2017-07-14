قيادة القوات العراقية تغلق أمام الصحفيين أبواب الدخول إلى غرب الموصل

الموصل — سبوتنيك. ونفذت قيادة "الفرقة 16" التابعة للقوات العراقية القرار، صباح اليوم الجمعة. وبحسب مصدر عسكري مسؤول، فإن "القرار صدر فجر اليوم ويشمل حظر عبور المدنيين والصحفيين من كافة الجسور الرابطة بين جانبي الموصل".

وقال المصدر العسكري لوكالة "سبوتنيك":عمليات تطهير غرب الموصل لا تزال متواصلة، لذلك نمنع الصحفيين من دخول المنطقة خشية على حياتهم".

وأوضح المصدر، أن "القرار ربما يستمر لعدة أيام مقبلة". وأضاف المصدر: "عمليات إزالة الألغام والعبوات الناسفة لا تزال جارية في أنحاء الجانب الأيمن للموصل، فيما تتواصل الاشتباكات مع عناصر تنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في عدد من الدول بينها روسيا) في المدينة القديمة".

وقال العقيد محمد البيضاني المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لوكالة "سبوتنيك":القرار قيد التنفيذ في حين تستمر عمليات إزالة العبوات من البيوت والطرق".