مقتل وإصابة 506 أطفال في حرب العراق خلال النصف الأول من 2017

جنيف — سبوتنيك. وقال ورفة للصحافيين، اليوم، في جنيف "506 طفلا قتلوا وأصيبوا في العراق خلال النصف الأول من 2017 في العراق".

ولفت ورفة أن المنظمة تعمل مع الحكومة العراقية لتأمين الوصول إلى أماكن احتجاز يمكن أن يكون فيها أطفال جندوا من قبل "داعش"، موضحا "نحن ندافع عن حقوق جميع الأطفال".

وأوضح المسؤول الأممي أن الكثير من الأطفال فرقتهم الحرب عن أهلهم، لافتاً إلى أن المنظمة تعمل على إعادة شملهم مع أهاليهم.

وقال ورفة "الأطفال هم الضحية الأساسية للحرب في الموصل، الكثير منهم انفصلوا عن أهلهم، 4300 تم إعادة شملهم مع أهاليهم، وهناك أكثر من 1000 طفل اليوم تحت المتابعة لمحاولة جمعهم مع أهلهم"، مضيفا "الكثير من الأطفال عاشوا سنتين تحت حكم داعش ولم يشاهدوا سوى الحرب".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن، يوم الاثنين 10 تموز/يوليو، تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" بالكامل، وذلك بعد حوالي ثمانية أشهر من العمليات العسكرية في الموصل ومحيطها.