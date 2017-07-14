إسرائيل تعتقل مفتي القدس محمد حسين

© Sputnik. Yuri Somov "فتح" تعلق على إغلاق إسرائيل المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت مفتى القدس عقب إلقاء خطبة الجمعة عند باب الأسباط في القدس الشرقية.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية مفتي القدس والأراضى الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، من دخول المسجد الأقصى، من جهة باب الأسباط، كما احتجزت حراس الأقصى، وهواتفهم، على خلفية العملية، التي جرت صباح اليوم، وأسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين، ومقتل جنديين إسرائيليين.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين الفلسطينيين "لأسباب أمنية دون تحديد فترة زمنية".

وجاء قرار نتنياهو بعد مشاورات أجراها، عقب عملية نفذها 3 فلسطينيين ضد مجموعة من عناصر الشرطة الإسرائيلية بالقرب من باب الأسباط في القدس الشرقية، أسفرت عن مقتل المنفذين الفلسطينيين واثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية.