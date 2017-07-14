مهندس سعودي يخترع مظلة مكيفة للحجاج

وقال صائغ خلال التدشين الرسمي لاختراعه في جدة، إن الطلب على المظلات ارتفع بشدة، ويفضل معظم الحجاج استخدام المظلات أثناء رحلة الحج. وأضاف أن وزن المظلة 610 غرامــا فقــــط وهي سهلة الاستعمال، وتحتوي على مروحة ذات سرعتين، ويمكن استخدامها مع أي زجاجة مياه مثبتة على المظلة بسهولة.

المظلة قادرة على العمل لساعات طويلة ولديها طاقة عالية، وهي اقتصادية في استهلاك المياه ما يجعلها خيارا مثاليا للحجاج.

— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) July 12, 2017

​وأشار رائد مطر، مدير التسويق والمبيعات للمظلة، أنه سيتم استخدام هذه المظلة ليس فقط من قبل الحجاج، ولكن أيضا من قبل الآخرين في هذا الطقس الحار. وأضاف أنهم عملوا جاهدين على دخول المظلة إلى السوق قبل بدء موسم الحج وضمنوا أسعارا ميسورة للجميع.

يشار إلى أن المهندس السعودي، محمد حامد صائغ، سجل اختراعه في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.