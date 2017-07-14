اتصالات شبه يومية بين الأردن وروسيا لإيجاد حلول سياسية في سوريا

© Sputnik. Sergej Guneev ملك الأردن يبرز أهمية دور روسيا في حل الأزمة السورية

عمّان- سبوتنيك. وقال الخزاعلة لوكالة "سبوتنيك": هناك تنسيق مستمر وتواصل شبه يومي بين الأردن وروسيا حسب معلوماتي من أجل إيجاد حلول للأزمة السورية".

وأضاف الخزاعلة أثناء حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الأردن تعنيه مصلحة سوريا بأكملها، لكنه في ظل هذه الظروف معني بالجنوب السوري، كونه يمثل حدود التماس مع الأردن"، مبيناً أن "التنسيق الذي يتم بين الدول الثلاث (الولايات المتحدة، روسيا والأردن) وخاصة بين الأردن وروسيا لابد وأن يكون له دور في التأكيد على رؤية الأردن المتمثلة بالحل السياسي في سوريا والذي أعلنته منذ اليوم الأول لبدء الأزمة السورية".

وجاءت تصريحات الخزاعلة هذه تعليقاً على اتصال جرى بين ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة السورية، خصوصاً بعد وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتم التأكيد خلال الاتصال على أهمية هذا الاتفاق، والذي من شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، عبر مسار جنيف.