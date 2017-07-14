شاهد يروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل مقتل سائحتين ألمانييتين في الغردقة

وأضاف "من بعدها قام المهاجم بالسباحة إلى الفندق المجاور بالازيو حيث اعتدى على مواطنة روسية، بعد أن قام بطعنها في الرقبة، ثم قام بطعن مواطنين أرمنيين ومواطن تشيكي".
وبحسب المسؤول فقد تم نقل المواطنة الروسية إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.
وقد اعتقل المهاجم بعدما حاول الهرب إلى البحر حيث لحقه بالمركب عمال الفندق واعتقلوه.
موقع صدى البلد ينشر صور للشاب الذى طعن سائحتين وأصاب أخرى في الغردقة وتقول إن "مختل" pic.twitter.com/Y1cowvXWdR— Amr Elqazaz (@amrsalama) July 14, 2017
وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية قد أكد تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض "سكين" أثناء تواجدهم على شاطىء أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 6 سائحات من جنسيات مختلفة، وقد تم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.
صورة من الفندق لإحدى السائحات المصابات#الغردقة pic.twitter.com/mzzQjyQ8AR— Amr Elqazaz (@amrsalama) July 14, 2017
وحسب المسؤول فقد أشارت التحريات المبدئية إلى أن ذلك الشخص كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.
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