منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر "الكوليرا" في الحج

وأضافت المنظمة إن ما بين مليونين وأربعة ملايين مسلم يؤدون فريضة الحج كل عام منهم بين 1.5 مليون إلى مليونين من خارج السعودية مما يزيد خطر انتشار الأمراض مثل حمى الدنج والحمى الصفراء وفيروس زيكا وعدوى المكورات السحائية وكذلك الكوليرا. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH الكوليرا في اليمن أكبر الأزمات في العالم... والمجاعة تطال 17 مليون شخص

وأشارت النشرة الصادرة عن المنظمة "الانتشار الحالي واسع النطاق للكوليرا في اليمن وفي بعض الدول الأفريقية قد يشكل خطرا كبيرا على كل الحجاج وقت الحج وحتى بعد عودتهم لبلادهم".

وقال دومينيك ليجرو خبير مكافحة الكوليرا في المنظمة إن السعودية لم تشهد أي حالات للكوليرا منذ سنوات طويلة بفضل الرقابة الشديدة والاختبارات السريعة لرصد حالات الإصابة مبكرا.

وقال في إفادة دورية في الأمم المتحدة "لا تنسوا أننا اليوم نتحدث عن اليمن لكنهم يستقبلون حجاجا من دول كثيرة موبوءة ونجحوا في تفادي ظهور أي حالات ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى توفير الأوضاع المعيشية المناسبة وتوفير المياه بشكل خاص والأوضاع الصحية الجيدة".

وأضاف "من وجهة نظري هم مستعدون جيدا".

ويمكن للكوليرا أن تقتل الإنسان خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج المناسب.

© REUTERS/ Khaled Abdullah الصليب الأحمر: حالات الكوليرا في اليمن تجاوزت 300 ألف حالة

وقال ليجرو إن الأشخاص الذين يصابون بالأعراض هم مجرد قمة جبل الجليد لأن 80 بالمئة من المرضى لا تظهر عليهم الأعراض.

وأضاف "لذلك لا ننصح الدول بإجراءات الفحص في المطارات. السعودية لا تفعل ذلك. هو إجراء عديم الفائدة من الناحية الفنية".

وتلقي الأمم المتحدة على الأطراف المتحاربة في اليمن وحلفائهم الدوليين ومن بينهم السعودية اللوم في استمرار تفشي الكوليرا الذي بدأ قبل 11 أسبوعا ودفع ملايين الأشخاص لحافة المجاعة وعرقل توصيل المساعدات الإنسانية.

وقدمت منظمة الصحة العالمية برنامج علاج عاجل يقوم على ما تبقى من النظام الصحي اليمني المنهار لمحاولة الوصول مبكرا إلى الحالات الجديدة ووقف الانتشار السريع للمرض.