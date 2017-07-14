ترامب: إن رفضت قطر القاعدة الأمريكية فعشرات الدول تتمنى وجودها (فيديو)

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن قطر عُـرفت بتمويل الإرهاب، قائلاً: "أبلغناهم بضرورة التوقف عن تمويل الإرهاب، لا يمكن أن تقوموا بذلك". وأكد إن الإرهاب وحش، ولا بد من الاستمرار في "تجويع هذا الوحش".
وذكر، ترامب، في حديثه، أن دول الخليج والدول العربية والإسلامية تبذل جهوداً في مكافحة الإرهاب، مبدياً ثقته في نجاحهم.
نشر نووي— المستشار🇸🇦 (@Abualfawares123) July 14, 2017
الخطاب الثاني
للرئيس ترامب يهدد قطر ان أرادت مغادرة القاعدة الأمريكية هناك عشرات الدول تتمنى تواجدنا pic.twitter.com/7dKERvtQH7
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