ترامب: إن رفضت قطر القاعدة الأمريكية فعشرات الدول تتمنى وجودها (فيديو)

وقال ترامب ، في حديث خاص، إلى قناة "Christian Broadcasting Network"، إن علاقتنا جيدة مع قطر، ولكن لو اضطررنا إلى ترك القاعدة هناك، سترحب عشرات الدول ببناء قاعدة،

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن قطر عُـرفت بتمويل الإرهاب، قائلاً: "أبلغناهم بضرورة التوقف عن تمويل الإرهاب، لا يمكن أن تقوموا بذلك". وأكد إن الإرهاب وحش، ولا بد من الاستمرار في "تجويع هذا الوحش".

وذكر، ترامب، في حديثه، أن دول الخليج والدول العربية والإسلامية تبذل جهوداً في مكافحة الإرهاب، مبدياً ثقته في نجاحهم.

نشر نووي



الخطاب الثاني



للرئيس ترامب يهدد قطر ان أرادت مغادرة القاعدة الأمريكية هناك عشرات الدول تتمنى تواجدنا pic.twitter.com/7dKERvtQH7 — المستشار🇸🇦 (@Abualfawares123) July 14, 2017

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