الملك السعودي يشيد بـ" الشجاعة الفائقة للقوات العراقية "

وقدم العبادي، بحسب البيان، "شكره للملك سلمان بن عبد العزيز على التهنئة"، مشيراً إلى أن "العراقيين بقتالهم وتضحياتهم خلصوا المنطقة من عدو إرهابي غاشم هدد المنطقة والعالم وان التعاون بين هذه الدول يجب أن يستمر حتى القضاء على آخر الإرهابيين".
وأكد العبادي، ضرورة "الاستمرار بالتعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب إلى جانب المجالات الاقتصادية والتجارية لتحقيق مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين الجارين".
وقدمت المملكة العربية السعودية في وقت سابق من، اليوم الجمعة، تهانيها الى العراق شعبا وحكومةً بمناسبة تحرير مدينة الموصل.
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