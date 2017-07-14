الملك السعودي يشيد بـ" الشجاعة الفائقة للقوات العراقية "

وقال مكتب العبادي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن الأخير "تلقى اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الذي قدم التهنئة بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية وتحريرها مدينة الموصل"، مشيراً إلى أن ملك السعودية "أشاد بالشجاعة الفائقة للقوات العراقية وبحكمة الحكومة والقيادة العراقية".

وقدم العبادي، بحسب البيان، "شكره للملك سلمان بن عبد العزيز على التهنئة"، مشيراً إلى أن "العراقيين بقتالهم وتضحياتهم خلصوا المنطقة من عدو إرهابي غاشم هدد المنطقة والعالم وان التعاون بين هذه الدول يجب أن يستمر حتى القضاء على آخر الإرهابيين".

وأكد العبادي، ضرورة "الاستمرار بالتعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب إلى جانب المجالات الاقتصادية والتجارية لتحقيق مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين الجارين".

وقدمت المملكة العربية السعودية في وقت سابق من، اليوم الجمعة، تهانيها الى العراق شعبا وحكومةً بمناسبة تحرير مدينة الموصل.