قصف صاروخي على قوات سعودية وسودانية في جيزان

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" بأن "وحدة الصواريخ التابعة للحوثيين أطلقت مساء الجمعة 14 يوليو/ تموز، صاروخاً محلي الصنع نوع زالزال 2 الذي يبلغ مداه 15 كيلومتراً، وصواريخ أخرى كاتيوشا على مواقع تتمركز فيها وحدات من الجيشين السعودي والسوداني في منطقة بوابة الموسم بجيزان".

وحسب المصدر، فإن "الصواريخ أصابت بصورة مباشرة تلك التجمعات العسكرية، وأن قتلى وجرحى سقطوا جراء القصف". وأكد المصدر "مصرع جندي سعودي برصاص قناص حوثي في منطقة الخوبة بجيزان".

يذكر أن السعودية تقود تحالفاً عربياً منذ 26 آذار/مارس 2015، يستهدف قصف أهداف عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) وحلفائها على رأسهم القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في كافة أنحاء اليمن بهدف "إعادة الشرعية وعودة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي".

وأدى النزاع في اليمن، منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن، إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك.