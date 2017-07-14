هذه عقوبة نشر صور العمليات الجراحية دون إذن في السعودية

وأضافت الوزارة أن الموافقة على نشر الصور يتم بعد حصول المؤسسة الصحية أو الممارس الصحي على موافقة خطية وموقعة من المريض غير مكره عليها أو مجبر بدافع الحصول على تخفيض ونحوه.. أو بعد موافقة مسبقة من الوزارة، وعدم ادعاء وجود ممارسات علاجية تتنافي مع الحقائق الطبية والشريعة الإسلامية والآداب العامة.
وشددت وزارة الصحة السعودية على أنها ستعاقب كل من يخالف بعقوبة أو أكثر، من سحب الترخيص وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة تصل إلى 60 يوما، ونشر حكم العقوبة في وسائل الإعلام.
#وزارة_الصحة:— أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 14, 2017
عقوبة نشر صور العمليات الجراحية بغرض الدعاية تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ، وإغلاق المنشأة.
.#الصحة #السعودية
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