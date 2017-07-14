دي ميستورا: مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون فرصة لاستخدام الأسلحة المحرمة دوليا

جنيف — سبوتنيك. وقال المبعوث الأممي خلال المؤتمر الصحفي الختامي في ختام الجولة السابعة من المحادثات السورية في جنيف: "الجولة الثامنة المقبلة ستجري في مطلع سبتمبر".

وأضاف ميستورا: "اللقاءات التقنية تساعد على تقريب وجهات نظر المعارضة وهي مهمة في التحضير للمفاوضات".

وقال المبعوث الأممي إن "مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تشكل فرصة لاستخدام الأسلحة المحرمة دولياً".