الملك سلمان يودع أخيه (صور)

© REUTERS/ Jonathan Ernst الديوان الملكي يعلن وفاة شقيق ملك السعودية

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رافق، الملك سلمان بن عبدالعزيز في الموكب الجنئزي ومراسم الدفن والصلاة على الميت، وأوضحت بأن تقديم العزاء سيقام في قصر الشاطئ بمدينة جدة بعد صلاة مغرب يوم السبت ولمدة ثلاثة أيام.

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