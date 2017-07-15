رسالة لأمير قطر من شقيقه

حنا معك غصباََ على من تحداك..— جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 13, 2017
وأطول طويلة في نظرنا قصيرة.. #تميم pic.twitter.com/ZjX1r1Ae9z
كما نشر، جوعان، تغريدة أخرى، "ما يجعلنا واثقون بكل خطواتنا أن جميع الشعب مع القيادة بنسبة ١٠٠٪ نتيجة للصدق والشفافية، بينما تتفاوت النسب في الدول الأخرى".
ما يجعلنا واثقون بكل خطواتنا ان جميع الشعب مع القيادة بنسبة ١٠٠٪ نتيجة للصدق والشفافية، بينما تتفاوت النسب في الدول الأخرى— سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) July 13, 2017
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