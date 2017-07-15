رسالة لأمير قطر من شقيقه

© AP Photo/ Pool/Brendan Smialowski رسالة عزاء من أمير قطر إلى العاهل السعودي

حنا معك غصباََ على من تحداك..

وأطول طويلة في نظرنا قصيرة.. #تميم pic.twitter.com/ZjX1r1Ae9z — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 13, 2017

وقال، جوعان، في التغريدة: "احنا معك غصباً على من تحداك.. وأطول طويلة في نظرنا قصيرة".

كما نشر، جوعان، تغريدة أخرى، "ما يجعلنا واثقون بكل خطواتنا أن جميع الشعب مع القيادة بنسبة ١٠٠٪ نتيجة للصدق والشفافية، بينما تتفاوت النسب في الدول الأخرى".

ما يجعلنا واثقون بكل خطواتنا ان جميع الشعب مع القيادة بنسبة ١٠٠٪ نتيجة للصدق والشفافية، بينما تتفاوت النسب في الدول الأخرى — سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) July 13, 2017

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