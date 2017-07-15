وزير الخارجية القطري يطلع أردوغان على مستجدات الأزمة الخليجية

© REUTERS/ Alessandro Bianchi وزير خارجية قطر: أزمتنا بنيت على فبركات إعلامية

وقالت صحيفة الشرق القطرية، إن وزير الخارجية نقل تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى رئيس جمهورية تركيا، متمنيا للشعب التركي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأوضحت الصحيفة القطرية، أنه جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة أن وزير الخارجية القطري قام بإطلاع الرئيس التركي على مستجدات الأزمة الخليجية وكافة الإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضد دولة قطر.

من جانبها، أفادت مصادر تركية، أن اللقاء جرى في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعيداً عن الإعلام، واستمر قرابة ساعة وعشر دقائق، وبحضور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وكان وزير خارجية تركيا قال إن "علاقاتنا مع قطر تعتبر هامة بالنسبة لنا، كما أننا نعمل سوية لتطويرها أكثر فأكثر". وأشار، إلى أن تركيا تبذل جهوداً من أجل حل هذه الأزمة، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى عديد الاتصالات بقادة الدول الخليجية في إطار البحث عن حل لهذه الأزمة.

من جهته، قال وزير الخارجية القطري، إن دول الحصار لم تقدم حتى الآن أي أدلة تثبت دعم قطر للإرهاب رغم مرور أربعين يوما على الأزمة. وأضاف أن من يتابع الأزمة الخليجية يتأكد أنها بنيت على فبركات ولم تبن على حقائق أو مناقشات، مشيراً إلى أن دول الحصار تعطل جهود قطر لمكافحة الإرهاب.



