لودريان يصل الخليج اليوم لبحث الأزمة القطرية

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، أن جولة الوزير، لودريان، هي محاولة لتقريب وجهات النظر، بين قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب، التي تتهمها بدعم الإرهاب وتمويله، مؤكدة أن الجولة، التي تستمر يومين، تشمل كلاً من الكويت والإمارات وقطر، وذلك حسب جريدة الشرق الأوسط.

من جانبه، أشار بيان صادر من السفارة الفرنسية بالرياض، إلى أن الوزير لودريان، سيلتقي، اليوم السبت، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك نظيره السعودي، عادل الجبير، للوصول إلى تهدئة سريعة مع الأزمة في قطر، حيث سيعقد الوزير الفرنسي مع نظيره السعودي، مؤتمراً صحافياً، في جدة.

وذكر البيان، أن الوزير الفرنسي، يرغب في أن يتمكّن أثناء جولته الخليجية، من الإطلاع على وجهات نظر هذه البلدان، وأن تسهم فرنسا في الوساطة التي تقودها الكويت، والتي تحظى بدعم فرنسا التام، وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي شركائنا الأمريكيين والبريطانيين والألمان الذين يتواصل معهم وزير الشؤون الخارجية بصورة متواصلة.