تعزيزات عسكرية تركية تصل الحدود مع سوريا

وتتألف القافلة من ست شاحنات محملة بمدافع، ومركبتين تحملان ذخائر، مرسلة من وحدات عسكرية مختلفة إلى الوحدات على الحدود، وذلك وفقاً لوكالة الأناضول التركية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن التعزيزات المرسلة ستدعم الوحدات العسكرية التركية المنتشرة بمنطقة "موسى بيلي" الحدودية، المقابلة لمنطقة عفرين شمالي سوريا.