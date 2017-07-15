البرلمان السوداني يستدعي وزير الإعلام الاتحادي والسبب قناة "الجزيرة"

© AFP 2017/ Rene Slama اعترافات خطيرة...بتلك الطريقة سعت قطر و"الجزيرة" لنشر الفوضى في الإمارات

الخرطوم — سبوتنيك. وقال بلال، في تصريحات للإعلاميين على هامش مؤتمر وزراء الإعلام العرب التي أُقيمت في القاهرة، خلال الأيام الفائتة "أن الحكومة السودان تؤيد المبادرة التي تقودها الكويت لحل الأزمة بين بعض دول الخليج"، ولكن عاد واستدرك قائلاً "أنا أفتكر حسب رأيي الشخصي، أن خط قناة الجزيرة الاعلامي الواضح، هو إسقاط النظام في مصر وإيثارة الفوضي في مصر… وهذا خطأ".

ويشار أن السودان، اتخذ موقف الحياد ودعم المبادرة الكويتية حول الأزمة بين قطر وبين السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي نشبت منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وفي ذات سياق الموضوع، تسلمت "سبوتنيك" نسخة من خطاب إدارة شبكة "الجزيرة" الإعلامية موجه إلى النائب الأول ورئيس مجلس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، تبلغه عن استياءها الشديد واستهجانها للتصريحات المنسوبة لنائبه ووزير الاعلام السوداني، مضيفة أن تصريحات الوزير السوداني جاءت في سياق الحملات التي تدبرها دول الحصار على شبكة "الجزيرة" الإعلامية. على حسب موارد في الخطاب.

وطالبت شبكة "الجزيرة" ممثلة في رئيس مجلس ادارتها، بتوضيحات من الحكومة السودانية حول تصريحات الوزير السوداني.