مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف: هناك عناصر متطرفة في صفوف الهيئة العليا للمفاوضات

وأوضح بورودافكين أن أهم سلبيات المحادثات هي وجود عناصر متطرفة داخل الهيئة العليا للمفاوضات يطالبون بإقصاء الرئيس الشرعي للبلاد بشار الأسد.

© RIA Novosti. بورودافكين يبحث نتائج الجولة الحالية من المحادثات السورية مع وفد الحكومة السورية

وأشار مندوب روسيا إلى وجود أمل في التوصل إلى وفد مشترك للمعارضة، إذا تمكنت المنصات المعارضة من الوصول إلى أرضية مشتركة.

وأشار مندوب روسيا إلى وجود أمل في التوصل إلى وفد مشترك للمعارضة، إذا تمكنت المنصات المعارضة من الوصول إلى أرضية مشتركة.

وذكر بورودافكين أنه ستجرى خلال فترة ما بين الجولتين، في يوليو وأغسطس، لقاءات تقنية بين المنصات المعارضة، مشيرا إلى أن هناك أمل بالتوصل إلى وفد مشترك للمعارضة بحلول سبتمبر المقبل.