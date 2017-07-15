تسجيل
11:51 15 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    البحرين

    البرلمان البحريني يصوت على قانون يمنع تشغيل الأجانب ممن تجاوزوا الـ 50 عاماً

    Flyingway.com
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 78 0 0

    يصوّت مجلس النواب البحريني (البرلمان) في جلسته المقبلة على اقتراح بقانون بخصوص تحديد سنّ العامل الأجنبي في البحرين، وفي حال الموافقة فلن يسمح للأجانب ممن بلغو الخمسين من العمر العمل في البلاد، ويتم إلغاء تصاريح العمل الصادرة لهم، بحسب صحيفة "الأيام"، اليوم السبت.

    مدينة القدس، فلسطين
    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    اتفاق فلسطيني إسرائيلي برعاية أميركية على مشروع " قناة البحرين"
    القاهرة — سبوتنيك.وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح، وفقاً للصحيفة، أن الهدف من تقديم الاقتراح هو تحسين نوعية العمالة الوافدة ورفع كفاءتها، وعدم السماح ببقاء العمالة الأجنبية "المسنّة"، لما لها من آثار سلبية.

    ودعت هيئة تنظيم سوق العمل في المملكة الخليجية النواب إلى رفض المقترح، متذرعة بأن هذا الاقتراح، إن مرر، فإنه سينعكس سلباً على شريحة كبيرة من أصحاب العمل، حيث أن هناك مهناً تعتمد على العمالة ذات الخبرة في مجالها الاقتصادي أو المهني، ولا يستطيع أصحابها الاستغناء عنها.

    كما دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى رفض المقترح، "لتعارضه مع اتفاقية العمل الدولية، كونه يميز بين العامل البحريني والأجنبي".

    وبينما أيّد الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين المقترح، لكون الوضع القائم يحرم العمالة الوطنية من فرص الترقّي؛ فإن الاتحاد الحر للعمل، رفض المقترح، لتعارضه مع "اتفاقية العمل الدولية".

    من جانبها، أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب برفض المقترح، كونه يتعارض مع توصية "منظمة العمل الدولية"، بعدم التمييز بين العمالة الوطنية والأجنبية.

    انظر أيضا:

    اتفاق فلسطيني إسرائيلي برعاية أميركية على مشروع " قناة البحرين"
    ولادة أضخم جبل جليدي في العالم ومساحته أكبر بـ7 مرات من البحرين
    بوتين وملك البحرين يؤكدان ضرورة الحوار بين الدول التي لها علاقة بالأزمة القطرية
    البحرين لن تقبل تمويل الإرهاب ودعمه لوجستيا من بعض الدول لتهديدها
    البحرين ترد على استعانة قطر بقوى عسكرية أجنبية
    الخارجية الأمريكية: قطر بدأت دراسة طلبات قدمتها البحرين ومصر والسعودية والإمارات
    البحرين تعلن اعتقال المتورطين في تفجير قرية الدراز
    وزير خارجية البحرين: أهل قطر منا وفينا
    الكلمات الدلالية:
    البحرين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    قوات جيش التحرير الشعبي الصيني خلال اليوم المفتوح في قاعدة هونغ كونغ البحرية، الصين، 8 يوليو/ تموز 2017
    الأسبوع في صور
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك