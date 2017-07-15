قائد الشرطة العراقية يكشف لـ"سبوتنيك" عدد المدنيين الهاربين من "داعش"

وأوضح جودت، أن عدد العائلات النازحة التي تم إنقاذها وإجلائها أثناء عمليات تحرير الموصل من قبضة "داعش" الإرهابي، بلغ (9635) عائلة.

وأضاف جودت، أن عدد أفراد العائلات النازحة، بلغ (63604) فرداً.

© AFP 2017/ Ahmad Al-Rubaye نصر الموصل أضعف "داعش" في سوريا وسيسهل القضاء عليه هناك

وكشف جودت، عن توزيع 122190) سلة غذائية وماء صالح للشرب والأدوية، على النازحين من المدينة "بعدما كان يرتهنهم تنظيم "داعش" الإرهابي كدروع بشرية، منذ منتصف عام 2014، حتى تحررهم بانتصار القوات العراقية على التنظيم واستعادة المدينة منه بالكامل في 10 تموز الجاري.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الاثنين 10 يوليو/تموز، بيان النصر وتحرير الموصل من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة.

وقال العبادي، في كلمة له عبر التلفزيون العراقي، إن النصر في الموصل تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي، ومن حق العراقيين الافتخار بهذا الإنجاز.