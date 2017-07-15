"السياحيين" بالغردقة: حادث الطعن فردي...والبرامج السياحية تنفذ دون تغيير

وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت 15 يوليو/ تموز 2017، إن الحالة السياحية تسير بشكل جيد جداً، حيث أن المدينة تمتلئ بالآلاف من السائحين، الذين تجولوا داخل المدينة، وينفذون برامج رحلاتهم كما هي دون أي تغيير.

وتابع "كالعادة، تزدحم المناطق المخصصة للسائحين، مثل الممشى السياحي ومنطقة الشيراتون وميدان الأكوافين وميداني السقالة والعروسة بأعداد كبيرة جداً من السائحين، الذين تجاهلوا ما حدث اعتماداً على القوات الأمنية المتواجدة بقوة في المدينة، ما بث الطمأنينة في قلوب السائحين".

ولفت إلى أن وزارة الداخلية تمكنت من توفير أقصى درجة ممكنة من التأمين للسائحين المتواجدين في المدينة والذين ينتمون إلى مختلف الجنسيات، مع التأكيد الدائم على أن حادث الأمس كان مجرد جريمة فردية، ليس من السهل أن تتكرر بعد تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة.

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY الداخلية المصرية تكشف ملابسات عملية طعن الغردقة

من جانبه، اعتبر النائب محمود إسماعيل أن جريمة الغردقة أمس قد تكون فردية بالفعل، ولكن يجب التعامل معها بمنتهى الحسم، للتأكد من عدم تكرارها مرة أخرى، خاصة مع ما تعانيه مصر والدولة المصرية الأن في سبيل إقناع دول العالم بإعادة سياحها إلى مصر، لتحسين الاقتصاد.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن مثل هذه الجرائم تضر بالاقتصاد المصري بقوة، لأن القطاع السياحي كان وسيظل واحداً من أهم مصادر الدخل المصري من العملة الصعبة، وتأثره أو سقوطه يعني فقدان مصر لواحد من أهم مصادرها من الدولار والعملات الأجنبية.

وشدد على ضرورة أن تلقى السياحة مزيداً من الاهتمام والترويج بالداخل والخارج خلال الفترة المقبلة، لتعويض الخسائر التي لحقت بهذا القطاع خلال السنوات الستة الأخيرة، والتي تسببت فيها الدعاية السلبية والسيئة عن مصر من بعض القنوات الإعلامية صاحبة المصلحة في الإضرار بمصر.

ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن البحر الأحمر، في ضبط الشخص الذي تعدى على عدد من السائحين بسلاح أبيض في مدينة الغردقة، أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل سائحتين وإصابة أربعة آخرين.

وقال التليفزيون المصري، نقلاً عن مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، إن المتهم دخل الشاطئ العام بمدينة الغردقة وسدد قيمة الدخول وظل يسبح حتى وصل لشاطئ قرية ذهبية المجاورة وهناك نفذ جريمته حيث طعن السياح بالسكين.