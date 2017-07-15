مطار القاهرة يؤخر رحلة "يمنية" بسبب تصاريح "التحالف"

كما قررت سلطات المطار تأخير إقلاع طائرة الخطوط الجوية اليمنية، بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربى بالعبور فى أجواء آمنة، خوفاً من تعرضها للقصف في الجو.

© AP Photo/ Saudi Press Agency اليمن: معارك وغارات ليلية لطيران التحالف العربي

وأوضح مصدر ملاحي بمطار القاهرة الدولي، إن المطار تلقى إخطارين من شركة "إير كايرو" بإلغاء إقلاع رحلتيها رقم 441 المتجهة إلى ينبع، و475 المتجهة إلى جدة، وإخطار أخر من شركة "بدر" للطيران، بإلغاء إقلاع رحلتها 4161 المتجهة للخرطوم، لعدم جدواها اقتصادياً.

وأضاف المصدر أن طائرة الخطوط اليمنية رقم 609 المتجهة إلى عدن، تأخرت عن موعدها المحدد بجدول التشغيل لمدة 3 ساعات، بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربى.