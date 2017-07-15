بالفيديو..."أسد الموصل" يروي تفاصيل مهمته البطولية مع "داعش"

بعد أخذ الاذن من قائده، تمكن قاسم بإقناع أعضاء التنظيم بأنه واحد منهم، ليتمكن من الحصول على معلومات عن التنظيم في المدينة، وقتل العناصر الإرهابية.

فإن قاسم قد غير ملابسه وسلاحه، ليتمكن من تضليل الإرهابيين وليتقرب منهم، وأثناء معارك تحرير الموصل، تمكن من قتل 6 عناصر من التنظيم.

"Лев Мосула". Солдат притворился боевиком ИГИЛ и ликвидировал шесть террористов: https://t.co/yhGgZ9cnA8 pic.twitter.com/cbOunlk7Xm — Life | Новости (@lifenews_ru) July 13, 2017​

من جهته وجه الجنرال العراقي عبد الوهاب السعدي، عبارات المديح والامتنان لقاسم وللجنود الذين ساهموا بتحرير الموصل.