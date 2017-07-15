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13:22 15 يوليو/ تموز 2017
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    محادثات جنيف حول سوريا

    الجولة السابعة للمحادثات السورية في جنيف... تقدم ملموس ولا اختراقات

    © AFP 2017/ Fabrice Coffrini/Pool
    العالم العربي
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    أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، عن تحقيق تقدم في الجولة السابعة للمفاوضات السورية في جنيف، مشيرا مع ذلك بعدم حدوث أي اختراق بعد.

    جنيف — سبوتنيك. ورغم أنّ هذا التقدم الملموس ليس ظاهراً بوضوح لعيون المراقبين، بيد أن بعض التحركات التي شهدتها الجولة يمكن أن تشير إلى ذلك.

    ويذكر أن الجولة السابعة من المحادثات السورية في جنيف استمرت من 10 إلى 14 تموز/يوليو الجاري. فيما يتوقع أن تجري الجولة الثامنة المقبلة في مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل وذلك حسب كلام المبعوث الخاص.

    مكافحة الإرهاب

    شهد ختام الجولة السابعة إعلان المبعوث الخاص عن تصوّره حيال مسألة مكافحة الإرهاب والتي عرضها في آخر يوم من الجولة على مجلس الأمن الدولي.

    بشار الجعفري
    © REUTERS/ Denis Balibouse
    الجعفري: تغيير الموقف الفرنسي صحوة نرحب بها

    وتضمن تصور دي ميستورا عددا من النقاط الأٍساسية أهمها: مكافحة الإرهاب عبر محاربة المنظمات التي صنفها مجلس الأمن كإرهابية، المطالبة بالتنفيذ الكامل للقرارات الدولية المتعلقة بتمويل وتسليح الإرهابيين، زيادة الجهود في مكافحة الإرهاب في سوريا، واعتبار أنّ الضمان الأساسي لوقف الإرهاب في سوريا هو تنفيذ القرار الدولي 2254 والوصول إلى الحلّ السياسي.

    رأى مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ألكسي بورودافكين أنّه لا بدّ من دراسة تصور دي ميستورا حول مكافحة الإرهاب و"لكنها مبادرة إيجابية وتطور جيد في سير المحادثات".

    تقارب وجهات النظر بين المعارضة

    وشهدت الجولة السابعة إعلان منصتي القاهرة وموسكو للأمم المتّحدة توافقهما على 15 نقطة مشتركة حددها دي ميستورا لعملية الانتقال السياسي.

    وقال رئيس منصة "موسكو" للمعارضة السورية، مهند دليقان إنّ البنود الـ15 — التي أعلنت منصتي القاهرة موسكو موافقتهما عليها — هي عبارة عن القواسم المشتركة التي وردت في ملخص المبعوث الدولي عقب جولة محادثات نيسان/أبريل في العام 2016.

    دي ميستورا
    © REUTERS/
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    ويذكر أن دي ميستورا كان عدّد في ملخصه عقب جولة محادثات التي جرت ما بين 13 و27  نيسان/أبريل في العام 2016، "القواسم المشتركة فيما يخض الانتقال السياسي"، وقد بلغت 15 بنداً.

    وقال دليقان لسبوتنيك: "اتفقت المعارضة السورية على أنّ البنود التي وردت في ملخص الوسيط الدولي لجولة نيسان/أبريل 2016 لا تزال أساساً لعملية الانتقال السياسي".

    من جهته، اعتبر دي ميستورا أنّ "اطراف المعارضة السورية وجدت أرضية مشتركة فيما بينها وهي غير بعيدة عن ما يقوله وفد الحكومة مثل السيادة والوحدة وسلامة الأراضي وأمور كثيرة أخرى أيضاً مثل المؤسسات التي يجب حمايتها".

    الظرف الدولي وتزايد الاهتمام بالأزمة السورية

    وجرت الجولة السابعة، في ظل عدد من الأحداث الدولية، التي تركت بصمتها على سير المحادثات السورية في جنيف. بدءا من اجتماع أستانا حول سوريا الذي وإن لم يحقق اختراقات بسبب عدم الاتفاق على حدود مناطق "تخفيف التصعيد" إلا أنّه كان عاملاً مساعداً في التوصل إلى تحديد منطقة تخفيف التصعيد في الجنوب السوري، والذي جرى الإعلان عنه عقب لقاء الرئيسين الروسي والأميركي في هامبورغ خلال قمة العشرين الكبار. كما ترك لقاء الرئيسين الأمريكي والفرنسي، والذي جرى في باريس قبل يوم من ختام الجولة، أثره على المحادثات، حيث صرّح مانويل ماكرون بضرورة محاربة الإرهاب وعدم التمسك بشرط رحيل الأسد، فيما أكّد دونالد ترامب على استمرار المساعي في التوصل إلى إعلان الهدنة في مناطق أخرى من سوريا وذلك بمساعدة روسيا.

    دي ميستورا
    © AFP 2017/ PHILIPPE DESMAZES
    مبادرة جديدة منتظرة من دي ميستورا

    وفي هذا الصدد قال المبعوث الخاص، إنّ الأزمة السورية تتجه نحو التبسيط لأن المجتمع الدولي بدأ يركز على إيجاد حلول لها، لافتاً أنّ "قادة العالم أصبحوا يركزون معا على إيجاد الأولويات التي من شأنها أن تسمح بتبسيط الازمة السورية".

    كما اعتبر رئيس وفد منصة "موسكو" للمعارضة السورية، مهند دليقان، أنّ "الظرف الدولي ساهم في التقريب بين الوفود المعارضة".

    الأكراد جزء من المجتمع السوري ودورهم أساسي في مستقبل سوريا

    واعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أنّ مستقبل الدستور السوري هو أمر يبت فيه كامل أطياف المجتمع السوري بما فيهم الأكراد، لافتاً "الأكراد جزء أساسي من المجتمع السوري وبرأيي يجب أن يكون لديهم كلمة بما سيكون عليه الدستور في المستقبل إن كان دستوراً جديداً أم إن كانت إصلاحات للدستور الحالي"

    وأضاف: "يمكن القول أنّه حين يبدأ السوريون بمناقشة مستقبل دستورهم فيما بينهم، سيكون حينها واجباً شمل جميع أطياف الشعب السوري في النقاش".

    ستيفان دي ميستورا
    © REUTERS/ Pierre Albouy
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    كذلك أكّد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ألكسي بورودافكين، اليوم السبت، أن الأكراد عنصر مهم على الساحة السورية وعلى المبعوث الخاص، العمل على ضمهم للوفد المعارض.

    وفد واحد للمعاضة في الجولة الثامنة؟

    وشهدت جنيف خلال الجولة الحالية اجتماعات شبه يومية بين المنصات السورية المعارضة، وهو ما دفع للتساؤل عن مدى التقارب الذي توصلت إليه هذه المنصات.

    وقال رئيس وفد منصة "موسكو" للمعارضة السورية، مهند دليقان، إنّ الوفود المعارضة تسعى للتوصل إلى المشاركة بوفد واحد في الجولة المقبلة من المحادثات السورية في جنيف، لافتا "ما نسعى إليه هو وفد معارض واحد وليس موحد".

    من ناحيته، اعتبر عضو الهيئة العليا للمفاوضات، عبد الحكيم بشّار، أنّ عملية توحيد الوفود المعارضة لم تنضج بعد بسبب الاختلافات المستمرة على شكل الحكم ومستقبل الرئيس السوري بشّار الأسد.

    المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري
    © AFP 2017/ FABRICE COFFRINI
    ما يجري في سوريا تصفية حسابات

    "فضيحة" الـ400 دولار

    وشهد الجولة فصلا طريفاً ومحزناً في آن واحد سرده رئيس وفد الحكومة السورية، بشّار الجعفري، عن واقعة اعتبرها "فضيحة" في الأمم المتّحدة.

    وقال الجعفري "هناك لجنة في مجلس الأمن هي رصد الجزاءات، وهو فريق يعمل لتطبيق قراري 2253 و 1267، على مدة سنوات كنا ندعو هذا الفريق لزيارة سوريا للحصول على معلومات حول نشاط النصرة والقاعدة".

    واستكمل "وبعد وقت طويل قبل الفريق بأن يقوم بالزيارة، لكن قبل ساعات من مجيئهم الى سوريا اتصلوا بي ليقولوا انهم لا يقدروا السفر الى سوريا.. والسبب… هو أن المكتب المنظم للرحلة تنقصه 400 دولار لإتمام الرحلة".

    وأردف الجعفري "يبدو أن الأمم المتحدة لا تملك النقود لمحاربة "داعش" هذا فيما رواتب هذا الفريق تزيد عن المليون دولار شهرياً".

    انظر أيضا:

    مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف: هناك عناصر متطرفة في صفوف الهيئة العليا للمفاوضات
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    دي ميستورا: أحرزنا بعض التقدم في أستانا ولا داع لتوقع الكثير من مفاوضات جنيف
    الكلمات الدلالية:
    محادثات جنيف, سوريا
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