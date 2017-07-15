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13:22 15 يوليو/ تموز 2017
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    الرئيس اللبناني - ميشال عون

    عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية على مسجد الاقصى

    © AP Photo/ Hassan Ammar
    العالم العربي
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    أدان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم السبت، "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة" على المسجد الأقصى.

    قوات المقاومة اللبنانية حزب الله في لبنان
    © AP Photo/ Bassem Mroue
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    بيروت- سبوتنيك. وقال عون، في رسالة وجهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حرمة المسجد الأقصى مدانة ومستنكرة وتندرج في إطار مخطط إسرائيلي لاستهداف المقدسات بعد اغتصاب الأرض، في محاولة منها لاستكمال تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في القدس، مستغلة الوضع الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط حاليا". حسبما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية".

    ودعا عون إلى "تحرك عربي جامع وإلى المباشرة بمروحة اتصالات سياسية وديبلوماسية واسعة من أجل إلزام إسرائيل عدم إقفال المسجد أمام المصلين، واحترام القوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان".

    وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت، أمس الجمعة، المسجد الأقصى بوجه المصلين المسلمين على خلفية قيام ثلاثة شبان فلسطينيين بمهاجمة مجموعة من الشرطة الإسرائيلية عند باب الأسباط في القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل المهاجمين الثلاثة إلى جانب اثنين من عناصر الشرطة.

    وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بتعزيز الإجراءات الأمنية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس.

    وقرر نتنياهو، بحسب بيان صادر عن مكتبه وبعد التشاور مع مسؤولي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بتفكيك بيوت العزاء التي أقامتها عائلات الفلسطينيين الثلاثة في مدينة أم الفحم بمنطقة المثلث داخل الخط الأخضر. كما قامت وحدة من القوات الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية باعتقال مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين، فور انتهاء صلاة الجمعة قرب باب الأسباط في القدس، وقامت باقتياده إلى مركز تحقيق المسكوبية للتحقيق معه

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    ميشال عون, لبنان
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