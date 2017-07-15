وزير خارجية قطر: مكافحة الإرهاب لا تكون بممارسة الإرهاب السياسي والفكري

© AFP 2017/ Ashraf Shazly رسالة لأمير قطر من شقيقه

وقال وزير الخارجية في مؤتمر مشترك مع نظيره الفرنسي إن مكافحة الإرهاب لا تكون بممارسة الإرهاب السياسي والفكري.

وطالب آل ثاني، بضرورة احترام سيادة الدول، والقانون الدولي، مضيفا "أكدنا خلال لقائنا مع وزير الخارجية الفرنسي، على ضرورة توحيد الهدف المشترك لكافة الدول والمجتمع الدولي وهو مكافحة الإرهاب وتمويله".

وتابع قائلا "ما يحدث من إجراءات حاليا تعطل مثل هذه الجهود، حيث أن مكافحة الإرهاب إجراء يتطلب العمل الجماعي من كافة الدول ولا يقع على عاتق دولة دون الأخرى".

واستمر بقوله "لا تكون مكافحة الإرهاب بممارسة الإرهاب السياسي والإرهاب الفكري، لذلك نتطلع للتعاون مع فرنسا في هذا المجال ومع كافة الدول الحليفة والصديقة لدولة قطر للتصدي لهذه الظاهرة".

وأشار إلى أن الدوحة تتطلع للدور الفرنسي في دعم الوساطة الكويتية والجهود الأمريكية في هذا المجال.

وكان الوزير الفرنسي، جان إيف لودريان، وصل إلى الدوحة في وقت سابق من السبت، ليبدأ بذلك جولته الخليجية، التي تتضمن أيضاً زيارة المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، خلال يومي السبت والأحد، ضمن جهود فرنسا لإجراء "محادثات مكثفة"، لبحث أزمة قطع العلاقات مع قطر.