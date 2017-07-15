الطيران العراقي يلحق "داعش" خسائر فادحة داخل أخر وكر له في البلاد

وقالت الخلية في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، "وفقاً لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن صقور القوة الجوية، يوجهون ضربات جوية تسفر عن تدمير أربعة مقرات ومخازن للأسلحة والأعتدة تابعة لعصابات "داعش" الإرهابية، في قضاء القائم غرب الأنبار، غربي البلاد".

وأضافت الخلية، أن الضربات الجوية، أسفرت أيضا ً عن مقتل العشرات من عناصر "داعش" الإرهابي، وإتلاف عدد كبير من الأسلحة والاعتدة التي كانت بداخل المخازن والمقرات.

ويعتبر قضاء القائم، أخطر وأخر معاقل تنظيم "داعش" في العراق، بعدما نقل إليه أبرز قادته وعناصره من الموصل التي خسر سيطرته عليها، ومن مناطق هيمنته في الأراضي السورية.

الجدير بالذكر، أن تنظيم "داعش" الإرهابي خسر أغلب مناطق سيطرته في العراق، وما تبقى له فقط ثلاثة أقضية هي "عانة، ورواة، والقائم" غرب الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد.