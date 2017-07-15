نتنياهو: نبذل جهودا كبيرة لاستعادة الجنود الإسرائيليين المفقودين بغزة

وأشار نتنياهو خلال مقابلته مع القناة الإسرائيلية "20"، إلى أن حركة "حماس" تحتجز المواطنين الإسرائيليين منغستو والسيد بشكل وحشي، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لاستعادتهم مع الجنود.
وتعد تصريحات نتنياهو أول اعتراف رسمي من مسؤول إسرائيلي بوجود المواطنين الإسرائيليين منغستو والسيد بيد حركة "حماس".
يشار إلى أن "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" أعلنت عن أسر الجندي أورون شاؤول شرقي قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن فقدان الاتصال بالضابط هدار غولدين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الحرب، فيما فقدت اثار منغستو والسيد على حدود قطاع غزة بعد تجاوزهم للسياج الحدودي الفاصل بعد الحرب.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)