وزير خارجية فرنسا يكشف شرط قطر لبدء المحادثات

من جانبه، رحب وزير الخارجية القطري بجهود الوساطة، التي تبذلها دولة الكويت، للخروج من الأزمة الراهنة في منطقة الخليج، والتي تفجرت، فجر الخامس من حزيران/يونيو الماضي، على خلفية اتهامات لقطر، تلتها مطالب من 13 بنداً، تضمنت إغلاق قناة "الجزيرة" والقاعدة العسكرية التركية، وتسليم مطلوبين، وغيرها؛ الأمر الذي رفضته الدوحة، وطالبت بعقد مباحثات مباشرة.
ولم تعلن الولايات المتحدة عن أي تقدم في جهود حل الأزمة، بعد جولة وزير خارجيتها في المنطقة، التي استغرقت أربع أيام، زار خلالها السعودية والكويت وقطر مرتين، وأجرى مباحثات مع قادة هذه الدول.
ومن المقرر، أن يزور وزير الخارجية الفرنسي، اليوم وغداً، عدداً من دول المنطقة، في مهمة وصفت بأنها تأتي لـ"تخفيف التوتر في منطقة الخليج".
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