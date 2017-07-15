تظاهرة فلسطينية غاضبة في القدس وإصابة شرطية إسرائيلية

© AFP 2017/ Hazem Bader هل تقود الإجراءات الإسرائيلية في القدس إلى انتفاضة شعبية جديدة

القدس — سبوتنيك. اندلعت مساء اليوم السبت مواجهات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين الغاضبين قرب باب الأسباط في القدس الشرقية.

وأصيبت شرطية إسرائيلية في عينها جراء إطلاق الشبان الفلسطينيين الألعاب النارية صوب مجموعات الشرطة المتمركزة قرب باب الأسباط وفِي كافة أرجاء البلدة القديمة وقرب الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى.وخرج الشبان الفلسطينيون مساء اليوم غاضبين على إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي وتحويل السلطات الإسرائيلية البلدة القديمة والحرم القدسي إلى ثكنة عسكرية.

وخرج العشرات من الفلسطينيين الذين يقطنون مدينة القدس بتظاهرة صوب الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى مطالبين بفتحه لكن الشرطة الإسرائيلية ردت عليهم بالقمع مستخدمة قنابل الصوت والغاز ما أدى إلى اختناق العشرات.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية منع موظفي الأوقاف والعاملين في المسجد الأقصى من الوصول إلى الحرم القدسي.

يُذكر أن السلطات الإسرائيلية تواصل أغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي وتمنع المصلين من بلوغه رداً على عملية الأمس التي نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين قرب صحن قبة الصخرة، وقد قتل اثنين من أفراد الشرطة وأصابوا ثالث بجروح قبل أن يُقتلوا برصاص الشرطة الاسرائيلية.