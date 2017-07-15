إخماد 5 حرائق في العاصمة السورية دمشق خلال يوم واحد

© AFP 2017/ FADI DIRANI دمشق: 33 قتيلا وجريحا

وذكر قائد فوج إطفاء دمشق، العميد عبد الهادي ضاهر، أن حريقاً ناجم عن ماس كهربائي نشب في أحد المحلات للألبسة الرجالية بمنطقة الجابية وتم إخماده قبل أن يمتد إلى المحلات المجاورة مشيراً إلى أن الأضرار اقتصرت على محتويات المحل. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

ولفت قائد فوج إطفاء دمشق إلى أنه تم إخماد حرائق اندلعت على نطاق ضيق في عدة مناطق في حي الميدان ضمن كومة من الأوراق والنفايات في بيت مهجور، وفي حي الشاغور ضمن كبل مغذي لصالة أفراح قرب حمام السروجي، وفي أرض خلاء بكومة أعشاب يابسة خلف جامع "عباد الرحمن" بكفرسوسة وآخر امتد على بقعة من الأرض المشجرة على طريق الربوة جميعها خلفت أضرار مادية محدودة

وكان فوج إطفاء دمشق أخمد أول أمس ثلاث حرائق في مناطق: الجسر الأبيض، الطلياني وأوتستراد المزة اثنان ناجمان عن تسرب غاز منزلي والثالث بسبب ماس كهربائي.