إخماد 5 حرائق في العاصمة السورية دمشق خلال يوم واحد

ولفت قائد فوج إطفاء دمشق إلى أنه تم إخماد حرائق اندلعت على نطاق ضيق في عدة مناطق في حي الميدان ضمن كومة من الأوراق والنفايات في بيت مهجور، وفي حي الشاغور ضمن كبل مغذي لصالة أفراح قرب حمام السروجي، وفي أرض خلاء بكومة أعشاب يابسة خلف جامع "عباد الرحمن" بكفرسوسة وآخر امتد على بقعة من الأرض المشجرة على طريق الربوة جميعها خلفت أضرار مادية محدودة
وكان فوج إطفاء دمشق أخمد أول أمس ثلاث حرائق في مناطق: الجسر الأبيض، الطلياني وأوتستراد المزة اثنان ناجمان عن تسرب غاز منزلي والثالث بسبب ماس كهربائي.
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