البرلمان اليمني يشكر مجلس النواب الأمريكي على وقف مشاركة واشنطن في الحرب باليمن

صنعاء — سبوتنيك. ورأى البرلمان، في بيان أصدره ،اليوم السبت، وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن القرارين "يأتيان بعد أن اتضح لمجلس النواب الأمريكي أن الحرب التي تشارك فيها بلاده ظالمة وغير عادلة وليس لها أي مبرر قانوني أو إنساني".

وأكد البيان أنه كان يفترض أن لا تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في ما أسماه "العدوان" منذ البداية، وأن أمد هذه الحرب طال واتسعت تأثيراتها الإنسانية والبيئية ومنها انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة والخطيرة وفي مقدمها وباء الكوليرا.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH الصحة العالمية: عدد الوفيات في اليمن بسبب الكوليرا بلغ 1759 شخصا

وأشار إلى أن الحرب تسببت في قتل عشرات الآلاف من اليمنيين منهم الأطفال والشيوخ والنساء وهدم المساكن على ساكنيها وتدمير العديد من المنشآت الخاصة والعامة، وأنه لايزال يحصد الكثير من ذلك.

ودعا مجلس النواب اليمني أعضاء مجلس النواب الأمريكي وخاصة الذين تبنوا القرارين إلى سرعة متابعة تنفيذهما من قبل حكومتهم، كما دعا بقية الدول الأعضاء في التحالف العربي ضد جماعة "أنصار الله" وحلفائها وفي المقدمة السعودية والإمارات إلى إيقاف الحرب وفك الحصار البري والبحري والجوي ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وعدم المساس بميناء الحديدة.

ويذكر أن السعودية تقود تحالفاً عربياً منذ 26 آذار/مارس 2015، يستهدف قصف أهداف عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" وحلفائها على رأسهم القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في كافة أنحاء اليمن بهدف "إعادة الشرعية وعودة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي".