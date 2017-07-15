محمد بن سلمان يهنئ أمريكا بالنصر في الموصل

Twitter.com ترامب يبحث مع الملك سلمان سبل حل الأزمة القطرية وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن سلمان أشاد بدور الولايات المتحدة الأمريكية بقيادتها للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي والقضاء عليه.





وأكد سلمان على أن الحرب على الإرهاب وكل من يدعمه ويموله لا بد أن تستمر وبكل حزم.





وتطرق الاتصال إلى جوانب تطوير آليات التنسيق بين البلدين لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، إضافة إلى بحث التعاون العسكري والدفاعي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.