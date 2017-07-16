اليمن: 10 قتلى وجرحى بمواجهات في مأرب وحجة وتعز والتحالف يشن 22 غارة

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH الصحة العالمية: عدد الوفيات في اليمن بسبب الكوليرا بلغ 1759 شخصا

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك": إن قوات الرئيس هادي نفذت اليوم السبت 15 يوليو/ تموز، هجوماً على مواقع الحوثيين باتجاه وادي الربيعة الرابط مع كوفل جنوب مديرية صرواح، وآخر نحو وادي مخدرة بصرواح.

ووفقاً للمصدر، فإن الحوثيين نصبوا كميناً للجيش اليمني أثناء هجومه على وادي مخدرة، حيث دمروا مدرعة عسكرية، ما أسفر عن مصرع 4 بينهم 3 من أقرباء محافظ مأرب "سلطان العرادة".

وأضاف المصدر، أن مدفعية المسلحين الحوثيين أعطبت آليتين للجيش اليمني في وادي الضيق بصرواح، فيما شن طيران التحالف 4 غارات على المديرية.

على صعيد متصل، سقط قتلى وجرحى بمواجهات بين قوات الرئيس هادي والحوثيين في مديرية المتون بمحافظة الجوف شمال اليمن، إثر مهاجمة الجيش اليمني مواقع للحوثيين في منطقة مزوية، بغطاء جوي من التحالف حيث نفذ 5 غارات على المديرية.

وفي الأثناء، أطلق مسلحو جماعة أنصار الله صاروخاً محلي الصنع قصير المدى نوع زلزال1 الذي يبلغ مداه 3 كيلو مترات، على تجمع للجيش اليمني في منطقة الساق بمديرية عسيلان في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

كما أعطبوا في ذات المديرية عربة للجيش اليمني خلال كمين بعبوة ناسفة، أدى إلى مقتل وإصابة طاقمها.

إلى ذلك، قتل وجرح 3 من قوات الرئيس هادي بقصف حوثي على آلية عسكرية في صحراء ميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وشن طيران التحالف 6 غارات على مديريتي ميدي وحرض.

وفي السياق، أصيبت امرأة بجراح بليغة جراء غارة لطيران التحالف على مزرعة في منطقة البرح بمديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأشار المصدر إلى مصرع 3 من قوات الجيش اليمني بمواجهات مع الحوثيين شرق منطقة يختل في مديرية المخا الساحلية، فيما أغار طيران التحالف على منطقة الهاملي في مديرية موزع بغارتين.

وجدد طيران التحالف استهداف صنعاء بغارتين على قاعدة الديلمي الجوية، وشن غارتين على منطقتي الحرشفة ومحلي في مديرية نهم شرق صنعاء.

وبشأن مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، لقي جنديان سعوديان مصرعهما بعمليتي قنص للحوثيين شمال وادي المعاين وفي موقع الكرس بجيزان.

واستهدف المسلحون الحوثيون بالمدفعية تجمعات للجيش السعودي في الطوال وموقع العبادية بجيزان، وفي موقعي اللسّان والطلعة بنجران، فيما قصف طيران التحالف محيط موقع الطلعة بـ8 غارات.