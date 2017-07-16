القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا مسلحا مشتبها به في الضفة الغربية

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن القوات اشتبهت بأن الرجل نفذ هجومين بالرصاص في الضفة الغربية ،أمس السبت، وأطلق النار على الجنود ورجال الشرطة الذين تعقبوه. بحسب ما نقلته وكالة"رويترز".

© AP Photo/ Mary Altaffer الأمم المتحدة: قطاع غزة لا يصلح للعيش فعليا

وأضاف "تم العثور على الإرهابي وتطويقه وصوب أسلحته نحوهم وردا على ذلك قتل الإرهابي".

ولم يرد أي تعليق من مسؤولين فلسطينيين.

وقع الحادث قبل الفجر في قرية النبي صالح بالضفة الغربية قرب مدينة رام الله ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين إسرائيليين. وقال الجيش الإسرائيلي إن رجلا أصيب بإصابات طفيفة في إطلاق النار أمس السبت.

وبدأت موجة هجمات ينفذها فلسطينيون في 2015 وتراجعت وتيرتها لكنها لم تتوقف. وقتل ما لا يقل عن 260 فلسطينيا وأردني واحد منذ بداية الهجمات.

وتقول إسرائيل إن ما لا يقل عن 175 من القتلى كانوا ينفذون هجمات بينما لقي الآخرون حتفهم في اشتباكات واحتجاجات.

وقتل 40 إسرائيليا وسائحان أمريكيان وطالب بريطاني في عمليات طعن وإطلاق نار ودهس نفذها فلسطينيون. ونفذ مواطنون من عرب إسرائيل عددا قليلا من هذه الهجمات.