وزير إسرائيلي: إسرائيل هي صاحبة السيادة في الأقصى

© REUTERS/ AMMAR AWAD تظاهرة فلسطينية غاضبة في القدس وإصابة شرطية إسرائيلية

وأكد أردان في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "إسرائيل هي صاحبة السيادة في الحرم القدسي، وموقف الدول الأخرى ليس مهماً"، لافتاً إلى أن إسرائيل إذا قررت فعل شيء في القدس ستنفذه.

وأشار إلى أن بوابات الأقصى المعدة للمسلمين ستكون مغلقة اليوم، فيما سيتم وضع بوابات إلكترونية على بوابات بعينها، في حين تنوي الشرطة الإسرائيلية وضع بوابات إلكترونية على جميع المداخل.

وتواصل القوات الإسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى في مدينة القدس والمنطقة المحيطة به لليوم الثالث على التوالي، حيث تمنع الفلسطينيين من الدخول إليه، إضافة إلى منع رفع الأذان داخله.

يشار إلى أن الإغلاق الإسرائيلي جاء عقب عملية إطلاق نار نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين في باحات المسجد الأقصى، أدت إلى مقتل اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية والمنفذين الثلاثة.