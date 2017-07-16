قصف يكبد "داعش" خسائر بأهم عناصره غربي العراق

© AFP 2017/ BULENT KILIC صواريخ العراق تكشف تدني فعالية نظام باتريوت

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن طيران حربي يرجح أنه للتحالف الدولي ضد الإرهاب، قصف مقار لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة حصيبة بقضاء القائم غربي محافظة الأنبار، غرب البلاد، وأسفر عن قتل أكثر من 15 عنصرا ً.

وأضاف المصدر، أن القصف الذي نفذ قبل ساعات قليلة، أسفر أيضا ً عن إصابات لعناصر التنظيم، منوها ً إلى أن أغلب قتلى التنظيم نتيجة الضربات ينحدرون من منطقتي الطاش وعنكور جنوب الرمادي مركز الأنبار.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي، السبت 15 يوليو/تموز، عن تكبد تنظيم "داعش" خسائر فادحة بالأرواح والأسلحة والمقار في آخر وأخطر معقل له غربي العراق، بالمحاذاة مع سوريا، إثر ضربات نوعية لطيران القوة الجوية.

وقالت الخلية في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة عنه "وفقاً لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن صقور القوة الجوية، يوجهون ضربات جوية تسفر عن تدمير أربعة مقرات ومخازن للأسلحة والعتاد تابعة لعصابات "داعش" الإرهابية، في قضاء القائم غرب الأنبار، غربي البلاد".

وأضافت الخلية، أن الضربات الجوية، أسفرت أيضا ً عن مقتل العشرات من عناصر "داعش" الإرهابي، وإتلاف عدد كبير من الأسلحة والعتاد التي كانت بداخل المخازن والمقرات.

ويعتبر قضاء القائم، أخطر وأخر معاقل تنظيم "داعش" في العراق، بعدما نقل إليه أبرز قادته وعناصره من الموصل التي خسر سيطرته عليها، ومن مناطق هيمنته في الأراضي السورية.

الجدير بالذكر، أن تنظيم "داعش" الإرهابي خسر أغلب مناطق سيطرته في العراق، وما تبقى له فقط ثلاثة أقضية هي "عانة، ورواة، والقائم" غرب الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد.