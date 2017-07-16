موظفو الأقصى نجحوا في دخول باحة المسجد دون عبور البوابات الإلكترونية

© REUTERS/ AMMAR AWAD إسرائيل تغلق أبواب الأقصى مجددا

وأعلنت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، في بيان صحفي: "ممثلي ورجال الأوقاف الإسلامية دخلوا لاحقا دون عبور بوابات فحص الجهاز الكاشف، الذي وضعته الشرطة الإسرائيلية، من أجل مزيد من توفير الأمن".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد جمدت الدخول في عدد من أبواب الأقصى، بعد رفض موظفي الأقصى ومدير المسجد، الشيخ عمر الكسواني، الدخول عبر أجهزة كشف المعادن التي تم تركيبها، وهو ما أدى لعدم تمكن المصلون مجددا من دخول باحة الأقصى، وأقيمت صلاة الظهر أمام باب الأسباط، خارج الحرم القدسي.

وأعلنت السمري، أن السلطات الإسرائيلية تعتزم فتح باقي الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى كما فتحت اليوم بابي الأسباط والمجلس.

وقالت السمري: "تم فتح بابي الأسباط والمجلس أمام دخول المصلين، وسيتم، تدريجياً، فتح باقي الأبواب، وذلك انسجاما مع القرارات وتقدم العمل في تنفيذ الإجراءات العملية الميدانية ذات الصلة".