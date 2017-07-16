رئيس الأركان المصري يبحث وقائد القوات البرية الأمريكية آفاق التعاون العسكري

القاهرة- سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن اللقاء "تناول تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين خاصة في مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة".

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وأكد حجازي "عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين وأهمية استمرار تنسيق الجهود المشتركة للتصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها هذا الإرهاب البغيض الذي بات يهدد الإنسانية، وبما يدعم الآمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".

من جانبه أعرب الفريق جاريت عن تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل المشترك في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.