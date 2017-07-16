هيئة الاستعلامات المصرية تنهي التعاقد مع مترجمين بسبب "حادث الغردقة"

وأضاف بيان الهيئة أن "بيانها التحليلى الصادر باللغة العربية عقب الحادث قد أكد هذا الأمر، مشيرة إلى أن النسخة المترجمة من البيان إلى اللغة الإنجليزية قد تضمنت خطأ فى الترجمة يفهم منه أن حادث الطعن فى الغردقة حادث إرهابى، وهو نفس الخطأ الذى جاء فى الترجمة إلى اللغة الفرنسية من البيان والتى تمت نقلا عن النص الإنجليزى".

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY الداخلية المصرية تكشف ملابسات عملية طعن الغردقة

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن "هذا الخطأ وقع فيه مترجمان متعاقدان من خارج الهيئة، حيث تقرر إنهاء التعاقد معهما فورا، مشيرا إلى أنه بصدد عملية تطوير شاملة للارتقاء بمستوى ودقة الأداء الإعلامى بالهيئة باعتبارها واجهة مصر للتعامل مع الإعلام الدولى".

وأشار رشوان إلى أن "هيئة الاستعلامات قد أبلغت المراسلين الأجانب عبر المركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع لها ضرورة الالتزام بالدقة والموضوعية فى تناول الأحداث الأخيرة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة، وكذلك عدم استباق نتائج التحقيقات التى تجريها الجهات القضائية بشأن هذه الأحداث، والالتزام بما تمليه قواعد المهنة الإعلامية من ضوابط".