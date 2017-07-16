السعودية تطلب تقديم مقترحات لمشروع طاقة متجددة

© REUTERS/ IBRAHEEM AL OMARI السعودية وخمس دول عربية ترسل تحذيرا إلى الفيفا بشأن قطر

ونقلت رويترز عن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بالوزارة إنه سيجري تلقي طلبات التأهل للمشروع حتى العاشر من أغسطس/ آب وتلقي العروض من 29 أغسطس آب، ويغلق باب تلقي العروض في يناير كانون الثاني من العام القادم.

يعتبر مشروع دومة الجندل ومشروع آخر لمحطة طاقة شمسية في سكاكا بقدرة 300 ميغاوات، حيث من المنتظر أن يغلق باب تلقي العروض في سبتمبر/ أيلول، جزءا من الجولة الأولى في خطة سعودية ضخمة للطاقة المتجددة، وقال بيان اليوم إن العرض الفائز في مشروع سكاكا سيعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني.

تتولى الشركات صاحبة العروض الفائزة بناء وتشغيل محطات كهرباء في شراكة مع الحكومة، وسيتدعم مشروع دومة الجندل باتفاق لشراء الكهرباء مدته 20 عاما وسيتدعم مشروع سكاكا باتفاق لمدة 25 عاما، فيما تقول المملكة إنها تهدف إلى توليد 9.5 غيغاوات من الكهرباء سنويا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2023.