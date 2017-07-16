نائب ليبي: مبادرة السراج إعلان فشل الوساطة الإماراتية و مبادرات دول الجوار

وأشار بعيرة إلى أن المبادرة هي إعلان لفشل الوساطة الإماراتية وفشل مبادرات كل دول الجوار التي لم تستطع تحقيق تقدم ملموس في المشهد السياسي الليبي حتى الآن.

وأضاف البرلماني الليبي أن حل الأزمة السياسية في ليبيا بيد الأطراف الأساسية في البلاد كالجيش ومجلس النواب.

© REUTERS/ MUHAMMAD HAMED السراج يدعو إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مارس المقبل لإنهاء الصراع في ليبيا

واستدرك قائلا، إن بين تلك المؤسسات خلافات تُغرق المصالحة والحل السياسي.

وأكد بعيرة أن الحل للأزمة السياسية وللأوضاع في ليبيا عموما لا يتم إلا عن طريق التعاون وليس التنافس، منوها إلى أن نجاح أي مبادرات سياسية يحتاج إلى إرادة سياسية من كل الأطراف لتنفيذها.

وأوضح النائب الليبي أن الجيش يسيطر علي بعض المناطق فقط ولا يستطيع السيطرة علي كل البلاد.

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي والجيش والبرلمان هم أطراف الأزمة السياسية، مؤكدا أن مبادرة السراج ستنتهي في مده قصيرة.