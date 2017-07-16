إيران: يمكن لإحدى محافظاتنا أن تسد حاجات قطر

وقال رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، مجتبى خسروتاج، إن واحدة من المحافظات الإيرانية يمكنها سد حاجات قطر، مضيفاً أن "أغلب حاجات قطر اليوم هي حاجات للمواد الغذائية، وإيران تصدر اليوم هذه المحاصيل بشكل منتظم إلى قطر".

وأضاف، خسروتاج،: "قطر هي إحدى الدول المجاورة لإيران، والبلدين يملكان تواصل مع بعضهما البعض إلى حد يمكن القول أن الحظر المفروض سابقاً لم يؤثر على العلاقات بين البلدين، ويمكن ملاحظة ارتفاع نسبة الصادرات الإيرانية الى قطر خلال الأشهر الماضية".

يذكر أن، قطر اعتمدت منذ إغلاق المعابر البرية والبحرية التي تربطها بالسعودية والإمارات والبحرين على الواردات الغذائية القادمة من إيران وتركيا ودول أخرى، وقد عدلت أيضاً خطوط النقل الجوي لتمر عبر الأجواء الإيرانية بمعظمها.